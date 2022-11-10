Вильфанд назвал прошедший октябрь одним из самых теплых в РФ с 1891 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Октябрь 2022 года занял третье место в рейтинге самых теплых за всю историю метеонаблюдений в России, которая ведется с 1891 года. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что первое место в рейтинге занимает октябрь 2018 года. В то время температура в европейской части страны превышала норму на 2,5 градуса, а в северной части – на 10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что ночь с 9 на 10 ноября в Москве стала самой теплой как минимум с 1948 года. На базовой метеостанции ВДНХ минимальная температура составила 9,1 градуса, а в центре столицы – 9,2 градуса.

До этого Тишковец сообщал о теплой ночи с 8 на 9 ноября. По его словам, температура в ночные часы достигла 5,8 градуса. Тогда же синоптик заявил, что ближайшие четыре ночи тоже ожидаются теплыми не по сезону.

К тому же он не исключил вероятности установления новых рекордов тепла в темное время суток.



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