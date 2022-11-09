Синоптик спрогнозировала новый температурный рекорд в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В субботу, 12 ноября, температура воздуха в Москве может подняться до 12 градусов, что станет исторически рекордным значением, заявила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Об этом сообщает газета "Известия".

Она отметила, что установленный 9 ноября рекорд, когда ночная температура в столице достигла максимальных за более чем 70 лет значений, стал неординарным событием. Тем не менее, по словам Поздняковой, такая нетипичная для ноября погода сохранится в Москве и в ближайшие два-три дня.

"Не исключено, что в предстоящие ночи температура может повторить те значения в Москве. 12-го числа мы ждем рекорд по максимальной температуре воздуха – у нас прогноз 12 градусов, а максимум 2010 года – 9,3 градуса", – пояснила синоптик.

Ночь на среду, 9 ноября, в Москве стала самой теплой с 1948 года. По данным синоптиков, минимальная температура в ночные часы составила 5,8 градуса. Отмечалось, что ближайшие четыре ночи также ожидаются не по сезону теплыми.



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