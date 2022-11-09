Орнитолог рассказал, какие птицы остаются в Москве на зиму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые виды уток, а также часть дроздов и скворцов не улетают из Москвы на юг в связи с наличием кормовой базы и водоемов, которые не замерзают, рассказал орнитолог, руководитель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.

"Это не связано напрямую с потеплением, а связано с тем, что мы подкармливаем таких птиц, зимой у них есть кормовая база. Для водоплавающих птиц также важно, что в Москве есть незамерзаемые водоемы, но опять же не из-за погоды, а потому что туда попадают теплые технические воды", – приводит слова Мишина Агентство "Москва".

Специалист рассказал, что в период сильных морозов часть популяции может погибнуть. По его словам, некоторые птицы в холода не смогут добраться до еды.



Ранее Мишин рассказывал, что в 2022 году в Москве зафиксировали активную миграцию уральских сов из Сибири. По его словам, одной из причин переселения птиц в столицу является увеличение кормовой базы, второй – рост самой популяции сов, которые также именуются как длиннохвостые неясыти. Третьей причиной считают лояльное отношение людей к птицам.

Также орнитолог отметил, что на юг уже улетели ласточки, кукушки и стрижи. Большая активность к миграции наблюдается среди водоплавающих птиц.



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