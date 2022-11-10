Синоптик рассказал, когда в Москву придут морозы и снегопад

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Теплая погода в Москве сохранится до субботы, однако в воскресенье начнется похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в последний день текущей недели в столице ожидается минус 4–5 градусов. А в понедельник, по сравнению с субботой, температура опустится примерно на 10 градусов, уточнил метеоролог.

"И днем, и ночью [в понедельник] ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Местами прогнозируются небольшой снег", – приводит его слова ТАСС.

При этом Вильфанд предупредил, что в субботу, перед похолоданием, может быть установлен новый температурный рекорд для 12 ноября. Синоптик отметил, что такие резкие перемены погоды характерны для предзимья.

"В четверг и пятницу температурный фон прогнозируется на 7 градусов выше нормы, то есть он будет соответствовать началу октября – ожидается 7–9 градусов тепла. Очень высокая температура, а в субботу она будет еще выше – плюс 9–11 градусов. <...> Однако в воскресенье начнутся перемены, и погода ожидается очень необычная", – уточнил он.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в Центральной России предстоящей зимой. По его словам, декабрь будет холоднее, чем ожидалось. Температура в первый месяц зимы будет близка к нормальным значениям, а не выше нормы, уточнил он.



Столичные синоптики дали прогноз погоды до конца этой недели

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