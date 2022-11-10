Вторая ночь подряд в столице стала самой теплой как минимум с 1948 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В Москве вторая ночь подряд стала самой теплой как минимум с 1948 года, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

"Минувшая ночь снова ознаменовалась небывалым для 10 ноября теплом в темное время суток. Минимальная температура воздуха на базовой столичной метеостанции ВДНХ составила 9,1, в центре Москвы, на Балчуге, – 9,2 градуса", – рассказал синоптик.

По его словам, этот показатель стал самым высоким с 1948 года и соответствует ночной норме начала сентября.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предостерег о предстоящем похолодании в Москве в воскресенье, 13 ноября. При этом в субботу, по словам синоптика, может быть установлен новый температурный рекорд именно для 12 ноября.



"Утро": 10 градусов тепла ожидается в столице 10 ноября

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