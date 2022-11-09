В Росгидромете предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

На следующей неделе в столицу придет небольшое похолодание. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

По словам синоптика, в ночь с воскресенья, 13 ноября, на понедельник температура воздуха в городе составит 0…5 градусов, по области возможен небольшой минус. Дневная температура 14 ноября также будет на уровне 0…5 градусов. Затем в столицу придет похолодание, отмечает эксперт.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Так как с понедельника на вторник давление вырастет, будет переменная облачность, без осадков, сухо, но похолодает за счет того, что малооблачно. С понедельника на вторник ожидается 0…-5 градусов. Днем во вторник предварительно будет от -3 до 2 градусов. Это уже прохладно.

"Пока официальный прогноз есть только до вторника, 15 ноября. Но, в принципе, можно предположить, что следующие несколько дней будут такие же прохладные, малооблачные и без осадков", – говорит Цыганков.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что перепады температур в столице будут продолжаться до конца ноября. Поэтому настоящую зиму с устойчивой холодной погодой стоит ждать только в декабре.



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