11:52Общество
В Росгидромете предупредили о похолодании в Москве на следующей неделе
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На следующей неделе в столицу придет небольшое похолодание. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
По словам синоптика, в ночь с воскресенья, 13 ноября, на понедельник температура воздуха в городе составит 0…5 градусов, по области возможен небольшой минус. Дневная температура 14 ноября также будет на уровне 0…5 градусов. Затем в столицу придет похолодание, отмечает эксперт.
"Пока официальный прогноз есть только до вторника, 15 ноября. Но, в принципе, можно предположить, что следующие несколько дней будут такие же прохладные, малооблачные и без осадков", – говорит Цыганков.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что перепады температур в столице будут продолжаться до конца ноября. Поэтому настоящую зиму с устойчивой холодной погодой стоит ждать только в декабре.
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