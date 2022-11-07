Синоптик рассказал, когда в Москву придет настоящая зима

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В последний месяц осени в столице не прогнозируется устойчивой холодной погоды, поэтому настоящую зиму в городе стоит ждать только в декабре. Об этом Москве 24 рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" Я думаю, что настоящую зиму мы дождемся только в декабре, потому что перепады температур, кажется, будут продолжаться до конца ноября. Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца.

По словам специалиста, на этой неделе в Москве прогнозируется небольшое потепление.

"Погода будет теплая и плачущая. То есть на солнце рассчитывать нельзя. Ежедневно дождь. Во вторник и среду он будет совсем слабый, а в четверг и пятницу более заметный", – отмечает метеоролог.

Синоптик добавил, что на этой неделе температура воздуха в городе будет довольно высокой для ноября. Днем она составит 7...9 градусов, ночью опустится до 2...3 градусов. Такой температурный режим продлится в Москве до субботы, 12 ноября, включительно. В воскресенье уже прогнозируется смена ветра и заток холода, заключил Шувалов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Центральной России предстоящая зима может быть холоднее, чем годом ранее. В частности, не исключено, что в некоторые периоды столбики термометров опустятся до -20 градусов и ниже, уточнил он.



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