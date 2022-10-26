Климатолог предупредил о возможных погодных аномалиях в России предстоящей зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Предстоящая зима в России может стать как аномально холодной, так и аномально теплой, рассказал ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, изменение климата ведет к непредсказуемости погодных явлений, поэтому на температуру воздуха этой зимой будут влиять несколько факторов.

Климатолог пояснил, что, в Московском регионе в последнее время были теплые зимы, при этом 2–3 года назад в столице была бесснежная зима. Этот тренд может свидетельствовать о том, что предстоящие зимние месяцы будут аномально теплыми.

"Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом", – сказал Карнаухов в интервью радио Sputnik.

В то же время другой климатический тренд, отметил климатолог, может проявиться в рекордных морозах. Это связано с ослаблением сложной системы океанических и воздушных течений в Северной Атлантике, частью которой является Гольфстрим.

"Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями", – пояснил эксперт.

По словам Карнаухова, две противоположные климатические тенденции могут дополнять друг друга или пересекаться, или же одна из них может доминировать. В таком случае одна половина зимы может быть очень теплой, а другая будет аномальной холодной, уточнил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что предстоящей зимой температура воздуха в России ожидается на уровне средних значений, поскольку в последние два года из-за глобального потепления зимы в стране были значительно мягче.



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