Ученые зафиксировали снижение площади снежного покрова в горах

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Климатологи из центра Eurac заметили, что за последние 40 лет площадь снежного покрова в горах сократилась почти на 4%. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.
Чтобы это выяснить, ученые создали модель изменения снежного покрова в горах с 1982 года. Для этого они использовали спутниковые снимки, сделанные аппаратами NASA Aqua и Terra. В итоге стало ясно, что в среднем за этот период площадь снега в горах сократилась на 3,6%, однако, если брать отдельно Канаду и Евразию, то этот показатель превышает уже 8,2%. А в зимние месяцы снега в целом стало на 11,5% меньше.
Кроме того, специалисты обратили внимание и на сокращение времени жизни снега в таких регионах: в среднем на 15 дней. Они уверены, что это вредит круговороту воды в природе. Как итог, такая тенденция может привести к сокращению численности растений и животных, которые зависят от влаги снега и защищаются с его помощью от холода.
Ранее климатологи из США нашли первые доказательства уменьшения ледовой шапки Эвереста на фоне глобального потепления. Они собрали образцы в отложениях льда и пришли к выводу, что структура ледников меняется в 80 раз быстрее, чем раньше. Также они заметили, что за последние 25 лет толщина льда на Эвересте уменьшилась на 55 метров.
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