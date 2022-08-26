Ученые предупредили об учащении случаев аномальной жары в мире к концу XXI века

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Случаи аномальной жары с экстремальными температурами к концу XXI века будут происходить до 10 раз чаще, чем сегодня. К такому выводу пришли специалисты Гарвардского и Вашингтонского университетов, сообщает CNN.

В рамках исследования ученые отталкивались от показателя, закрепленного Парижским соглашением по климату: в рамках него страны обязуются сдержать рост среднемировой температуры в пределах двух градусов. В итоге они допустили, что в течение текущего столетия сверхжаркие температуры будут фиксироваться в три, а то и десять раз чаще.

Прежде всего это коснется стран тропического пояса: случаи, когда воздух там прогревается свыше 51 градуса, удвоятся. А в США, Китае, Японии и странах Западной Европы показатели термометров будут доходить до 39,4 градуса.

Ранее власти ЕС заявили, что текущая засуха в Европе, которая образовалась из-за аномальной жары, может оказаться самой худшей минимум за последние 500 лет. В Евросоюзе считают, что засуха продлится еще как минимум три месяца, высокие температуры сохранятся в регионе вплоть до ноября.

