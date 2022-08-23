В "Гринпис" увидели связь между засухой в Европе и состоянием ковидных больных в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проектный директор российского отделения "Гринпис" Владимир Чупров считает, что засуха в Европе негативно влияет на больных COVID-19 в РФ, поскольку приводит к пожарам и, соответственно, смогу. Своим мнением он поделился в беседе с Общественной службой новостей.

Россия, отмечает Чупров, является частью Европы, которая сегодня переживает тяжелейшую за последние 500 лет засуху. С этим связаны охватившие Рязанскую и Новгородскую области пожары. Они ведут к образованию вредного для пациентов с коронавирусом смогу.

"Сейчас у нас еще и ковид. Люди, которые находятся в больнице, получают дополнительный стресс. По некоторым данным ученых, смог и ковид – это взаимодополняющие факторы, что будет увеличивать смертность", – объяснил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения в воздухе концентрации вредных веществ на фоне лесных пожаров. Он рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер или очиститель воздуха.

Так, Мосэкомониторинг прогнозирует повышение концентрации вредных веществ в воздухе ночью и утром в среду, 24 августа. Это связано с ослаблением условий рассеивания. При этом уже днем выбросы начнут умеренно рассеиваться.

