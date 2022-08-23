Правительство РФ образовало комиссию по ликвидации лесных пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров в российских регионах. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В качестве руководителя комиссии был утвержден вице-премьер РФ – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда субъектов центральной части России", – говорится в сообщении.

Первое заседание комиссии состоится 23 августа.

Ранее Сергей Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в Рязанской области в тушении участвуют 6 столичных вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук.

В свою очередь, в Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера вторника, 23 августа.