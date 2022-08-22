Площадь лесного пожара в Ростовской области выросла до 50 гектаров

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Площадь лесного пожара в Каменском районе Ростовской области увеличилась до 50 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 50 гектаров. Тушение пожара продолжается, привлекаются 177 человек и 52 единицы техники", – отметили в ведомстве.

Возгорание в лесу под Ростовом произошло днем в понедельник, 22 августа. Изначально площадь пожара составляла 0,5 гектара.

Как отметил замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский, в настоящее время на территории ЦФО нет торфяных пожаров. Ситуация находится на постоянном контроле, в качестве профилактики проводятся работы по обводнению торфяников.