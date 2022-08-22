Площадь лесного пожара в Ростовской области увеличилась до 20 гектаров

19:05
Фото: 61.mchs.gov.ru
МЧС России по Ростовской области сообщило об увеличении площади лесного пожара в Каменском районе до 20 гектаров.
"По состоянию на 18:15 мск площадь – около 20 гектаров", – передает ТАСС сообщение МЧС.
В свою очередь, замглавы Рослесхоза Алексей Венглинский заявил, что на территории ЦФО России в настоящий момент нет торфяных пожаров.
"Пожароопасная обстановка в центральном федеральном округе, как и в России, находится на постоянном контроле. В настоящее время торфяных пожаров на землях лесного фонда в Центральном федеральном округе нет", – передает РИА Новости его слова.
Чтобы не допустить повторения ситуации с пожарами 2010 года, на территории Московской области стали проводиться работы по обводнению торфяников, рассказал Венглинский. Он уточнил, что за три года было обводнено 74,4 тысячи гектаров торфяников на 85 наиболее пожароопасных торфяных участках. Накопленная влага привела к сокращению пожаров, резюмировал он.
Ранее начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин сообщил, что в Московской области существует риск возникновения лесных и торфяных пожаров. Он отметил, что на сегодняшний день регионе действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализовано и семь ликвидированы. По его словам, огонь с травяных палов может перекинуться и на леса.
Полетыкин уточнил, что в пяти районах Подмосковья возможны торфяные пожары. Речь идет о Шатуре, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Коломне и Луховицах.
Он также добавил, что всего с начала пожароопасного сезона в Подмосковье возникло 215 очагов природных пожаров, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Пик задымления в Москве придется на ночь с 22 на 23 августа
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