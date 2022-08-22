В МЧС предупредили о риске возникновения торфяных пожаров в Подмосковье

13:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
В Московской области существует риск возникновения лесных и торфяных пожаров, сообщил начальник подмосковного главка МЧС РФ Сергей Полетыкин в ходе совещания с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.
"На территории Московской области с учетом того прогноза, что у нас есть, риски лесных пожаров существуют. Также и торфяных пожаров существуют", – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что на сегодняшний день в Московской области действуют 12 очагов лесных пожаров, из которых два локализовано и семь ликвидированы. По его словам, огонь с травяных палов может перекинуться и на леса.
Полетыкин уточнил, что в пяти районах Подмосковья возможны торфяные пожары. Речь идет о Шатуре, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Коломне и Луховицах.
"Все гарнизоны переведены на двухсменную работу. То есть мы усилили группировку", – сказал он.
По его словам, на данный момент проблем с торфяниками зафиксировано не было.
Полетыкин рассказал, что всего с начала пожароопасного сезона в Подмосковье возникло 215 очагов природных пожаров, что меньше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь, Воробьев поручил главам муниципалитетов прорабатывать с местными спасателями вопросы мониторинга торфяников на своих территориях.
"Сейчас он как никогда должен быть на высоком уровне. Пешие (обходы территорий. – Прим. ред), аэросъемка – все это должно работать. И прошу в этом убедиться, чтобы не допустить каких-либо эксцессов", – добавил Воробьев.
Ранее сообщалось, что почти 6 тысяч человек отправили из Москвы в Рязань для помощи в тушении лесных пожаров. Также туда направлено более 1,3 тысячи единиц техники.
Начальник ГУ пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк ранее сообщил, что обстановка с пожарами под Рязанью нестабильная и может осложниться в любой момент. По его словам, причиной нестабильности стали погодные условия.
До этого сообщалось, что вертолеты из Москвы сбросили 2,7 тысячи тонн воды при тушении пожаров в Рязанской области. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что тогда для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно перебросили четыре тяжелых бульдозера.
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