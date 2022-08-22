Смог может продержаться в столице неделю – Гидрометцентр РФ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Смог и запах гари будут ощущаться в столичном регионе до конца рабочей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В восточных от Москвы областях много лесов горит, и даже когда погасят пожары, все равно будет дымиться пожарище, наверное, до конца рабочих дней это ощущение будет", – приводит слова Вильфанда "Интерфакс".

По его словам, несмотря на тушение пожаров, погода действует в противоположном направлении.

"Ветер юго-восточный, и к концу недели он будет южный, и, если пожары будут действовать, запах дыма и гари будет ощущаться не все время, но периодически", – отметил он.

Вильфанд уточнил, что жара и отсутствие осадков мешают эффективному тушению пожаров в Рязанской области.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ отметил, что также природные пожары бушуют во Владимирской и Нижегородской областях, которые расположены к востоку от Москвы.

"И везде такая ситуация – жарко, осадков не прогнозируется, а ветер восточный, южный и юго-восточный", – добавил он.

Ранее сообщалось, что состояние воздуха столицы остается в пределах нормы, несмотря на запах гари в ряде районов. Так, условия рассеивания улучшаются, но перенос воздуха с очагов природных пожаров сохраняется, в связи с этим в некоторых районах все еще может присутствовать запах гари.

В понедельник, 22 августа, смог и запах гари вновь вернулись в Москву.

Накануне вечером содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Как рассказал заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

