Запах гари и смог снова вернулись в Москву

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В некоторых районах столицы снова наблюдается сильный запах гари и смог. Так, запах ощущают в районах Зюзино и Коньково, также там можно увидеть смог.

В столичном районе Раменки и центре города также ощущают запах гари и наблюдают смог.

Накануне вечером содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа. Как рассказал заммэра по вопросам коммунального хозяйства Петр Бирюков, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. В связи с этим в некоторых районах Москвы может чувствоваться запах гари.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

