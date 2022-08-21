В воздухе Москвы зафиксировано снижение концентрации взвешенных частиц

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Содержание взвешенных частиц в воздухе столицы снизилось примерно в 1,5 раза по сравнению с утренними часами 21 августа, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы" со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"По сравнению с утренними часами концентрации взвешенных веществ снизились в 1,2–1,4 раза благодаря улучшению процессов рассеивания. Превышения нормативов не отмечается", – отметил он.

Бирюков уточнил, что, по информации Мосэкомониторинга, в городе остается юго-восточное направление переноса воздушных масс. В связи с этим в некоторых районах Москвы может чувствоваться запах гари.

Ранее в столичном главке МЧС сообщили, что московские спасатели бросили все силы на ликвидацию последствий запаха гари. Отмечалось, что угрозы населению нет.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.

