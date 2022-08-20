Угрозы москвичам из-за запаха гари нет – МЧС

Фото: Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Московские спасатели бросили все силы на ликвидацию последствий запаха гари, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

"Угрозы населению нет. Все силы брошены для оперативного устранения смога", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что сотрудникам ведомства в борьбе с запахом гари также оказывает содействие местное население.

Уточняется, что запах гари в столице не рассеивается преимущественно из-за продолжающихся природных пожаров в Рязанской области. По предварительной информации, неблагоприятная пожароопасная обстановка во Владимирской области не оказывает влияние на дымку в Москве.

Ранее Мосэкомониторинг сообщил, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилась в 8 раз в сравнении с утренними часами 18 августа.

Причиной смога в Москве стали лесные пожары в Рязанской области. По прогнозам синоптиков, запах гари сохранится в городе в ближайшие дни.