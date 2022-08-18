Генпрокуратура поручила провести дополнительные проверки из-за пожаров в Рязанской области

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Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки лесных хозяйств из-за пожаров в Рязанской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"Принимаются дополнительные меры по проверке исполнения законодательства уполномоченными органами лесного хозяйства, в чьи обязанности входит в том числе охрана лесного фонда от пожаров", – говорится в публикации.

В рамках надзорных мероприятий прокурорами будет дана оценка:

причинам возгораний;

достаточности мероприятий по профилактике и мониторингу лесных пожаров;

достоверности сведений об их площади;

обеспеченности пожарных формирований необходимыми техникой и оборудованием;

своевременности привлечения сил и средств тушения огня.

Ранее Сергей Собянин сообщил , что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.

На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".