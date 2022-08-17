Группировку сил и средств от Москвы для борьбы с пожарами в Рязанской области удвоят

21:22
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
Москва удвоит группировку сил и средств, направленных на локализацию природных пожаров в Рязанской области, как рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, будет увеличена вдвое", – заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что дополнительно в регион направят два вертолета Ка-32А, которые могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды.
В настоящий момент на тушение природных пожаров направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2, а также сводные отряды поливомоечной техники из столицы.
Также Бирюков рассказал о применении пожарно-спасательного комплекса "Водолей" с плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами. Эта конструкция способна подавать воду для тушения пожаров со скоростью 170 литров в секунду, причем на расстояние до 1,2 километра.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: