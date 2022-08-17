Группировку сил и средств от Москвы для борьбы с пожарами в Рязанской области удвоят

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Москва удвоит группировку сил и средств, направленных на локализацию природных пожаров в Рязанской области, как рассказали в комплексе городского хозяйства столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, будет увеличена вдвое", – заявил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что дополнительно в регион направят два вертолета Ка-32А, которые могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды.

В настоящий момент на тушение природных пожаров направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2, а также сводные отряды поливомоечной техники из столицы.

Также Бирюков рассказал о применении пожарно-спасательного комплекса "Водолей" с плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами. Эта конструкция способна подавать воду для тушения пожаров со скоростью 170 литров в секунду, причем на расстояние до 1,2 километра.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.