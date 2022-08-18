В Рязани сообщили о задымлении и запахе гари в некоторых районах города

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В Рязани утром 18 августа в некоторых районах города появилось задымление и запах гари, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В городе дымка и запах дыма появились после 7 часов утра. Сегодня будут отобраны пробы воздуха", – говорится в сообщении.

В свою очередь, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что специалисты ведомства выехали на отбор проб воздуха на границах населенных пунктов, находящихся вблизи пожаров.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2.

На следующий день, 18 августа, прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействовали пожарно-спасательный комплекс "Водолей".

