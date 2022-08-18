Москва увеличила группировку сил, направленную для тушения пожаров в Рязанской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва вдвое увеличила группировку сил, направленную для тушения пожаров в Рязанской области. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"По поручению Сергея Собянина группировка сил и средств, направленная для локализации ландшафтных пожаров в Рязанскую область, увеличена вдвое. Кроме того, к локализации возгораний дополнительно приступят еще два вертолета Ка-32А, вертолеты этой модели способны единовременно сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды", – рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уточняется, что теперь в локализации задействовано пять вертолетов Московского авиацентра: три Ка-32А, вертолет-разведчик ВК 117С-2 и Ми-26Т. Последний является крупнейшим в мире многоцелевым пожарным вертолетом, способным сбрасывать на очаг возгорания до 15 тонн воды.

Прибыли на помощь пожарным и сводные отряды поливомоечной техники городских дорожных служб. В частности, в ликвидации возгораний задействован пожарно-спасательный комплекс "Водолей". Он укомплектован плавающими мотопомпами и 15 напорными всасывающими рукавами. Комплекс способен подавать воду для пожаротушения со скоростью 170 литров в секунду на расстоянии до 1,2 километра.

Между тем в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу "Интерфаксу" сообщили, что для борьбы с пожаром в Рязанской области направлена дополнительная группировка представителей экстренных служб.

"Основная задача московского отряда не допустить перехода природных пожаров на населенные пункты и оказать помощь региональным подразделениям в ликвидации пожаров", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что в состав допгруппировки были включены 57 человек личного состава и 15 единиц техники. Работу подразделений на территории региона возглавит замначальника Главного управления МЧС РФ по Москве Андрей Румянцев.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров.

Также отмечалось, что в регион для борьбы с пожарами были направлены пять вертолетов Московского авиацентра, в числе которых три Ка-32А, многоцелевой пожарный вертолет Ми-26Т и вертолет-разведчик ВК117С-2, а также сводные отряды поливомоечной техники из столицы.

