Сухая гроза стала причиной пожаров в Рязанской области – правительство региона

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В правительстве Рязанской области сообщили, что причиной разгоревшихся пожаров стала сухая гроза. Об этом пишет РИА Новости.

"По словам заместителя председателя правительства региона Дмитрия Филиппова, причиной природных пожаров стала сухая гроза. Об этом он сказал на оперативном совещании в "Пожлесе" утром, когда докладывал о ситуации", – сообщили в правительстве.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков рассказал о ситуации с пожарами под Рязанью. Он сообщил, что сил на тушении пожара в Рязанской области достаточно, работы будут идти круглые сутки. По его словам, тактические действия по устранению лесного пожара будут продолжаться и в ночное время, однако тушение могут усложнить порывы ветра.

Глава МЧС порекомендовал губернаторам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов ввести запрет на посещение лесов до улучшения пожароопасной обстановки.

В свою очередь, Генпрокуратура России поручила провести дополнительные проверки лесных хозяйств из-за пожаров в Рязанской области.