Москва вдвое увеличила группировку, направленную для тушения лесных пожаров в Рязанской области. Там начали работу пять вертолетов Московского авиацентра, а также пожарные и спасатели. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Три самолета и два вертолета на тушение пожаров в Рязанской области направил глава МЧС. На территории региона зафиксировали несколько очагов природных пожаров, в Спасском и Клепиковском районах введен режим ЧС. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.