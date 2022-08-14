В Гольянове и Бутове активизировались догхантеры

В столичных Гольянове и Бутове активизировались догхантеры. Владельцы собак стали находить разбросанные по районам куски мяса с отравой. Cмертельные угощения для животных попадаются везде – в парках и даже во дворах.

Как защитить своего домашнего любимца от догхантеров? Как бороться с ними и как привлечь к ответственности? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.