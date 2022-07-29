Бренд Otis будет использоваться еще несколько месяцев после смены собственника

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Один из крупнейших в мире производителей лифтов и другого подъемного оборудования Otis, поменявший американского собственника на российского, продолжит использовать данный бренд в течение нескольких месяцев, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Сейчас это предприятие уже российское. Есть согласованное решение об использовании бренда Otis на несколько месяцев, будет произведен ребрендинг", – приводит его слова РИА Новости.

27 июля стало известно, что Otis планирует продать свой бизнес в России. Уточнялось, что сделка будет закрыта в ближайшее время, после чего предприятия компании возобновят свою работу.

