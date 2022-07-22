Табачная компания Philip Morris планирует уйти из России до конца года

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Американский табачный концерн Philip Morris International планирует покинуть российский рынок ближе к концу 2022 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Яцек Ольчак.

"Мы усердно работаем над тем, чтобы завершить наше присутствие в России. Не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Полагаю, что мы согласуем уход к концу года", – сказал он в интервью агентству Bloomberg.

Он добавил, что уход будет непростым, поскольку для компании рынок РФ является седьмым по величине, доля Philip Morris составляет 27% от всей табачной продукции в стране. После ухода из России, отметил Ольчак, концерн планирует переориентироваться на европейский и азиатский рынки.

9 марта концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменила запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность.

В конце июня Ольчак заявлял, что концерн до сих пор пытается продать свои российские активы из-за трудностей с организацией данного процесса. В частности, руководству было непонятно, какой именно орган власти РФ должен одобрить сделку по продаже активов и что необходимо для этого сделать.

Philip Morris имеет в России свыше 3,2 тысячи сотрудников. Компания владеет табачной фабрикой в Ленинградской области. PMI включает в себя бренды Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и прочие. Кроме того, концерн производит табачные стики для своих систем нагревания табака IQOS.