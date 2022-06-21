Концерн Philip Morris все еще пытается продать бизнес в России – СМИ

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Табачный концерн Philip Morris International до сих пор пытается продать свои российские активы. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Philip Morris Яцек Ольчак отметил, что сначала компания испытывала трудности с организацией данного процесса. В частности, руководству было непонятно, какой именно орган власти РФ должен одобрить сделку по продаже активов и что необходимо для этого сделать.

"Почти три месяца спустя табачная компания все еще пытается решить эту проблему", – говорится в публикации.

Ольчак пояснил, что компания действует методом проб и ошибок. Также он сообщил, что Philip Morris уже вывезла из РФ иностранных сотрудников и предприняла необходимые шаги для обеспечения цифровой защиты своих коммерческих секретов.

9 марта концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменила запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. Кроме того, в концерне заявляли о возможности сокращения существующего производства.

Philip Morris имеет в России свыше 3,2 тысячи сотрудников. Компания владеет табачной фабрикой в Ленинградской области. PMI включает в себя бренды Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и прочие. Кроме того, концерн производит табачные стики для своих систем нагревания табака IQOS.