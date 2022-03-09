Philip Morris останавливает инвестиции в России

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Табачный концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Совет директоров и руководство решили <...> активировать планы по сокращению наших производственных операций", – говорится в сообщении.

Компания отменяет запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. Кроме того, в концерне рассматривают возможность сокращения существующего производства.

"Мы будем поддерживать наших сотрудников в России в течение этого периода, в том числе продолжая выплачивать им заработную плату", – пообещал генеральный директор PMI Яцек Ольчак.

Philip Morris имеет в России свыше 3,2 тысячи сотрудников. Компания владеет табачной фабрикой в Ленинградской области. PMI включает в себя бренды Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и прочие. Кроме того, концерн производит табачные стики для своих систем нагревания табака IQOS.

Ранее стало известно, что британский производитель табачной продукции Imperial Brands приостанавливает бизнес в России. В компании обещают поддерживать российских сотрудников и платить им заработную плату на время приостановки работы. Аналогичное решение производителем было принято и относительно работы на Украине.

До этого сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сообщила, что временно закрывает все 850 заведений на территории России. При этом сотрудникам сохранят зарплату. Позже компания Coca-Cola также объявила о решении приостановить свою деятельность в РФ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.