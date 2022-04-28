Зарубежные табачники продолжат работу в РФ под другими названиями – Союз потребителей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Иностранные компании – производители табака могут продолжить работу в России под другими названиями, заявил глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Кроме того, активы зарубежных производителей могут быть проданы транснациональным корпорациям, оставшимся работать в РФ.

"Сигаретный рынок ждет та же трансформация, что и пивоваренный: когда зарубежные компании будут искать покупателей в России. Ушел Carlsberg, их активы приобретает InBev. Транснациональные компании могут прийти в Россию под другими именами", – приводит его слова "Газета.ру".

По словам Шапкина, все сигареты одинаковы по качеству и содержанию, а отличие состоит лишь в цене и вкусовых добавках.

Ранее крупнейший производитель сигарет Japan Tobacco не исключил возможности продажи своего бизнеса в России, включая отделение от управления JT Group.

Japan Tobacco ранее приостановила работу своего предприятия на Украине, а также остановила новые инвестиции в России. Всего у компании на территории РФ четыре фабрики, в том числе в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 70 офисов и подразделений.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.