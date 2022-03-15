Imperial Brands передаст бизнес российской компании

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Imperial Brands начала переговоры с российской компанией о продаже бизнеса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
"Мы считаем, что меры, обеспечивающие непрерывную работу предприятия, отвечают интересам наших российских коллег. Безопасность и благополучие более чем 1 тысячи наших сотрудников являются для нас ключевым приоритетом, мы продолжим оплату их труда вплоть до завершения всех процессов передачи", – сообщили в Imperial Brands.
Ранее один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco, известный брендами Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, объявил об уходе из РФ.
До этого табачный концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменяет запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. Кроме того, в концерне рассматривают возможность сокращения существующего производства.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Компания British American Tobacco покинет Россию
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