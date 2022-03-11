Производитель табачной продукции British American Tobacco объявил об уходе из РФ

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Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции British American Tobacco, известный брендами Dunhill, Lucky Strike и Rothmans, объявил об уходе из РФ. Об этом говорится в заявлении, распространенном британской компанией.

"Мы пришли к выводу, что в текущих условиях владение бизнесом в России для BAT нецелесообразно. Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством", – сообщили в компании.

В России на предприятиях производителя трудятся 2 500 сотрудников. British American Tobacco обещает выплачивать им зарплату, а также позаботиться о том, чтобы у них была работа в будущем.

Ранее табачный концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменяет запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность. Кроме того, в концерне рассматривают возможность сокращения существующего производства.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.