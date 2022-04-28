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Экономика

11:40

Корпорация Japan Tobacco не исключила продажу бизнеса в РФ

экономика

Фото: depositphotos/fermate

Крупнейший производитель сигарет Japan Tobacco не исключил возможности продажи своего бизнеса в России, включая отделение от управления JT Group.

"Учитывая все более сложные условия ведения бизнеса и вероятность возникновения значительных препятствий для стабильной и устойчивой деятельности нашей компании, мы решили рассмотреть варианты управления табачным бизнесом на российском рынке", – говорится в сообщении.

Japan Tobacco ранее приостановила работу своего предприятия на Украине, а также остановила новые инвестиции в России. Всего у компании на территории РФ четыре фабрики, в том числе в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также около 70 офисов и подразделений, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановит деятельность еще нескольких магазинов в РФ. С 11 мая закроются по одному магазину в Тюмени и Ярославле. С 16 мая будет приостановлена работа двух точек в Москве – в торговых центрах "Ривьера" и "Вегас" .

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России

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