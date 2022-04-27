Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

15:27

Decathlon приостановит работу еще нескольких магазинов в РФ

экономикамагазины

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Marijan Murat

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановит деятельность еще нескольких магазинов в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

С 11 мая закроются по одному магазину в Тюмени и Ярославле. С 16 мая будет приостановлена работа двух точек в Москве – в торговых центрах "Ривьера" и "Вегас" – и еще одного магазина в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту в России приостановлена работа 17 магазинов Decathlon, с вновь закрывшимися не будут работать 22 торговые точки из 62 по всей стране.

Магазин спортивных товаров принадлежит группе Mulliez, которая также владеет сетью гипермаркетов "Ашан" и компанией по продаже строительных материалов "Леруа Мерлен".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сеть Decathlon объявила о приостановке работы в России

Читайте также

Сюжет: Санкции

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать