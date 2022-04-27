Decathlon приостановит работу еще нескольких магазинов в РФ

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Французская сеть спортивных магазинов Decathlon приостановит деятельность еще нескольких магазинов в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

С 11 мая закроются по одному магазину в Тюмени и Ярославле. С 16 мая будет приостановлена работа двух точек в Москве – в торговых центрах "Ривьера" и "Вегас" – и еще одного магазина в Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту в России приостановлена работа 17 магазинов Decathlon, с вновь закрывшимися не будут работать 22 торговые точки из 62 по всей стране.

Магазин спортивных товаров принадлежит группе Mulliez, которая также владеет сетью гипермаркетов "Ашан" и компанией по продаже строительных материалов "Леруа Мерлен".

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.