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Экономика

04:55

Японская корпорация Toshiba приостанавливает прием заказов в России

экономика

Фото: AP/ТАСС

Электротехническая корпорация Toshiba заявила о приостановке приема заказов, а также всех инвестиций в России. Об этом сообщается на сайте японской компании.

В заявлении компании указывается, что причиной принятия такого решения является спецоперация РФ на Украине.

Ранее стало известно, что крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России. Причиной стала специальная военная операция на Украине.

До этого приложение стримингового сервиса фильмов и сериалов Netflix стало недоступно россиянам в App Store и Google Play. Оно больше не отображается при поиске.

О приостановке своей деятельности в России заявила американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами. Она приостановила доставку заказов в РФ и на Украину. В eBay подчеркнули, что это сделано для защиты покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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