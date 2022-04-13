Поставщик трубной продукции Tenaris заявил о приостановке продаж в РФ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Итальянский поставщик трубной продукции Tenaris принял решение о приостановке всех продаж и закупок с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Компания также аннулирует инвестиции в совместное с Северсталью предприятие.

Ранее стало известно, что крупнейшая американская сервисная корпорация по добыче нефти и газа Schlumberger объявила о приостановке новых инвестиций и внедрения технологий для своей деятельности в России. Причиной стала специальная военная операция на Украине.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

