В России хотят ограничить время проведения ремонтных работ в жилых домах и новостройках. Об этом написали "Известия".



Такое обращение общественники направили в Минстрой. Они предложили установить запрет на ремонтные работы с 20:00 до 8:00 и ввести "тихий час" – с 14:00 до 16:00. А также запретить шум в праздничные и воскресные дни.

Сейчас "Закон о тишине" не распространяется на квартиры в новостройках первые полтора года после их сдачи. А это, по мнению инициаторов, нарушает права жителей, которые вынуждены терпеть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 34.