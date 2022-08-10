НАТО будет воевать "до последнего украинца" против России – Кириенко

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о готовности Североатлантического альянса воевать с Россией на территории Украины "до последнего украинца".

"Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь", – цитирует его ТАСС.

Кириенко подчеркнул, что киевские власти отдали свою территорию и граждан в использование. По его словам, на Запада проходит "горячая военная операция" против РФ. Он также отметил, что Россия воюет с НАТО, а не с Украиной.

Ранее Владимир Путин заявил, что прозападная политика Украины обусловлена не цивилизационным выбором, а попыткой киевских властей защитить свои активы на Западе.

Глава РФ напомнил, что с прошлым руководством Украины, несмотря на прозападный курс, Россия работала нормально. Сегодняшние же киевские власти, считает глава государства, избрали антироссийскую политику, чтобы только защитить свои деньги, в итоге Запад прощает Киеву любые выходки.

