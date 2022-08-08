Медведев заявил, что Запад пытается сделать все, чтобы уничтожить РФ

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Запад инициировал крайне агрессивный геополитический процесс с целью уничтожить Россию, заявил в интервью ТАСС зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что перед конфликтом с Грузией в 2008 году Штаты готовили Вооруженные силы этой республики и подталкивали Михаила Саакашвили, возглавлявшего страну, к атаке на Южную Осетию. Медведев подчеркнул, что теперь США ведут "такую же провокационную" политику и на Украине. Он заметил, что сейчас это делается "при значительно более активной поддержке окончательно потерявшего самостоятельность Евросоюза".
"Цель прежняя: уничтожить Россию. Это и есть первопричина того крайне агрессивного русофобского геополитического процесса, который инициировал Запад", – полагает Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что желание НАТО укреплять свои позиции у границ России, подобно раковой опухоли, превратилось в мировую проблему, от которой тошнит всех разумных людей. Политик подчеркнул, что такие действия осуждают даже такие известные рок-музыканты, как Роджер Уотерс из Pink Floyd.
Он добавил, что руководство НАТО понимает, что им невыгодно "тащить на своем теле такие запущенные страны, причем находящиеся в территориальном споре с Россией, как Украина или Грузия". Медведев предположил, что Украина и Грузия не увидит членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе.
Накануне в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.
Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.
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