Полянский назвал смелым заявление основателя Pink Floyd по Украине и США

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Заявление одного из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса о роли НАТО в конфликте на Украине является смелым, считает первый заместитель председателя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Спасибо, Роджер Уотерс, за отрезвляющий анализ истоков кризиса на Украине и актуальной роли США в мире. Невероятно смело занять такую позицию в стране, отравленной пропагандой своей "исключительности" и отношения к миру как к своему заднему двору", – написал российский дипломат в Twitter.

Накануне в интервью CNN Уотерс назвал НАТО и США виновниками в эскалации на Украине. Он раскритиковал действия американского лидера Джо Байдена и подчеркнул, что тот еще больше разжигает сложную ситуацию, а спецоперация РФ стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к границам России.

Музыкант также отметил, что Вашингтону не понравилось бы, если бы Китай разместил ядерные ракеты в Мексике и Канаде. В ответ на фразу ведущего об окружении Китаем Тайваня Уотерс напомнил, что остров является частью КНР.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.