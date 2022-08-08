В ФРГ назвали ошибкой Запада отказ от нейтрального статуса Украины

Фото: depositphotos/mikdam

Ошибка стран Запада заключается в том, что за Украиной не был закреплен нейтральный статус, заявила сопредседатель правой партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель.

Парламентарий напомнила, что Россия в течение нескольких десятилетий предупреждала о том, что не станет мириться с интеграцией Украины в НАТО, и что данный вопрос для Москвы считается "красной линией".

"И то, как легкомысленно с этим обошлись и не дали Украине сразу же нейтральный статус, – это ошибка, за которую Запад должен спрашивать с себя. <...> Нам нельзя забывать о том, в какой ситуации возник этот конфликт", – сказала Вайдель в эфире телеканала ZDF.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны киевских властей, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

