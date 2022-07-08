В Италии призвали НАТО отойти от российских границ

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НАТО должна отойти от границ России, чтобы не провоцировать военные конфликты, заявил итальянский социолог Алессандро Орсини.

"Я с первого дня украинского конфликта предлагал вступить в серьезные переговоры с Россией и пойти на важные уступки [Владимиру] Путину, но я предполагал, что Запад бросит украинцев. К сожалению, так и произошло", – сказал он в эфире Il Fatto Quotidiano.

По его мнению, расширение НАТО на восток стало причиной множества трагедий. В качестве примера социолог привел ситуацию в Грузии в 2008 году. Эксперт считает, что альянс не хочет слышать требований российского президента о гарантиях безопасности. Орсини уверен, что НАТО постоянно "наступает на старые грабли".

Ранее Владимир Путин заявил, что страны НАТО перешли "красную черту". Он напомнил, что Россия 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о нерасширении на Восток. При этом страна сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа. Российский лидер подчеркнул, что обстоятельства требуют от Москвы решительных действий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

