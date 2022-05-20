Аналитик назвал ошибкой переброску оружия НАТО к границам РФ после распада СССР

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Эксперт по России из Калифорнийского университета Дэниел Трейсман заявил, что переброска оружия НАТО к российским границам после распада СССР была ошибкой, пишет газета New Yorker.

Как уточнил эксперт, Запад должен был налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО.

По мнению аналитика, успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность в Восточной Европе. Тем не менее, как отметил эксперт, Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на Восток.

Ранее экс-президент США Джордж Буш – младший в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом рассказал, как нарушил обещание администрации своего отца о нерасширении НАТО. Он заявил, что считает неправильными обещания о нерасширении НАТО, которые дал госсекретарь США Джеймс Бейкер президенту СССР Михаилу Горбачеву.

До этого посол России в Армении Сергей Копыркин заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма. Он подчеркнул, что из Украины последовательно формировали "антироссию", объявляя настоящую войну против всего русского.

Глава дипмиссии подчеркнул, что такая агрессивность и бескомпромиссность не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР для ликвидации очага нацизма. Посол добавил, что спецоперация направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

