Посол РФ заявил, что в центре Европы в антироссийских целях создали очаг нацизма

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В центре Европы в антироссийских целях создан очаг нацизма, заявил посол России в Армении Сергей Копыркин в ходе приема в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
"К сожалению, жизнь показала, что не все усвоили те поистине ужасающие уроки, которые преподнесла нам война. <...> Трагический парадокс в том, что этот очаг, целенаправленно формировавшийся в антироссийских целях, возник на территории проживания братского нам украинского народа", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Он отметил, что на достижение данных целей были брошены внушительные ресурсы, в том числе самые передовые технологии промывания мозгов путем переписывания общей для нас истории и фальсификации. Копыркин подчеркнул, что из Украины последовательно формировали "антироссию", объявляя настоящую войну против всего русского.
Глава дипмиссии подчеркнул, что такая агрессивность и бескомпромиссность не оставили России иного выбора, кроме как проведения специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР для ликвидации очага нацизма.
Посол подчеркнул, что спецоперация направлена не против украинского народа, а против идеологии нацизма и ее последователей.
"То, что сейчас происходит, наглядно показывает важность сохранения памяти и правды о войне, противодействия непрекращающимся попыткам исказить историю, замолчать или вовсе предать забвению подвиг народов-победителей", – сказал он.
Ранее Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ подчеркнул, что в настоящее время является общим долгом недопущение нацизма, который был сокрушен ценой неисчислимых жертв.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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