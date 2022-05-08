Путин поздравил с Днем Победы лидеров стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии

12:19
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам стран СНГ, Абхазии и Южной Осетии по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщается на сайте Кремля, поздравления получили президенты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик, Грузии и Украины.
Президент выразил признательность и уважение воинам и труженикам тыла. По его словам, ценой неисчислимых жертв был сокрушен нацизм, недопущение которого сегодня является общим долгом. Путин пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.
"Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы", – говорится в посланиях российского лидера.
В поздравлении, направленном главам ДНР и ЛНР, Путин отметил, что сегодня военные, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение земли от нацистов. Также он подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был повержен во время ВОВ.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли 9 Мая быть омрачен спецоперацией на Украине. По его словам, для граждан РФ День Победы является сакральным днем, исполненным чувством символизма и гордости, его ничто не может омрачить.
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