Песков назвал чушью публикации о планах объявить 9 мая мобилизацию в РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Информация о планах объявить в РФ всеобщую мобилизацию в День Победы ложна. Об этом заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, можно ли прислушиваться к подобным сообщениям, Песков подчеркнул, что этого делать не стоит.

"Это неправда, это чушь", – сказал пресс-секретарь российского лидера, добавив, что нет никакой вероятности объявления войны Украине 9 мая.

Ранее Песков заявил, что тенденция по накачиванию Украины оружием угрожает безопасности континента и провоцируют нестабильность. При этом, по его словам, поставляемое западными государствами украинской столице оружие не сможет остановить РФ и помешать ей достичь целей на Украине.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

