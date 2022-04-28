Песков заявил, что майские праздники у Путина будут рабочими

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Первые майские праздники будут для Владимира Путина рабочими. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Будем вас информировать. Разумеется, у президента это будут рабочие дни", – сказал пресс-секретарь главы государства ТАСС.

По словам Пескова, у российского лидера каких-то публичных мероприятий на эти даты не запланировано.

"Будут встречи, будем информировать, какие из них будут публичные", – пояснил он.

Ранее представитель Кремля отмечал, что российский президент на сегодняшний день работает в весьма напряженном графике. Кроме того, Песков сообщил, что за безопасностью Путина в условиях проведения военной спецоперации следят на должном уровне.