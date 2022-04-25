Путин заявил, что у западных стран не получается расколоть российское общество

Фото: kremlin.ru
В первую очередь западные страны хотят расколоть российское общество и разрушить страну, однако это у них не получается, сообщил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.
"На наше удивление, дипломатические работники высокого ранга в Европе и США призывают своих украинских сателлитов использовать все их возможности, чтобы одержать победу на поле боя, такая странная дипломатия у наших партнеров в США и в Европе. Дипломаты к этому даже призывают. Но по мере осознания того, что это невозможно, на первый план выходит другая задача – расколоть российское общество, разрушить Россию изнутри. Но и здесь заминка – не получается", – отметил президент.
Путин подчеркнул, что российское общество выступает зрелым, сплоченным, а также поддерживающим российские ВС. Кроме того, по словам главы РФ, российское общество оказывает поддержку усилиям, направленным на обеспечение безопасности самой России и на поддержку населения ДНР и ЛНР.
Ранее Владимир Путин заявил, что санкционная политика экономического блицкрига западных стран в отношении России провалилась. По словам российского лидера, Запад рассчитывал быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в РФ, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, а также дефицит товаров в магазинах.
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