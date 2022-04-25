Путин сообщил о провокациях в отношении ВС РФ, подготовленных зарубежными СМИ

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На сегодняшний день распространены провокации в отношении Вооруженный сил России с участием зарубежных СМИ, сообщил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры РФ.

По его словам, такие провокации требуют тщательного разбирательства. Подобные преступления на территории РФ следует решительно пресекать, выразил уверенность президент.

Ранее российский лидер призвал прокуратуру оперативно реагировать на распространение в интернете фейков и призывов, направленных на дестабилизацию внутренней обстановки в России. По словам президента, чаще всего подобная деятельность организуется из-за рубежа.

До этого в России приняли закон о введении уголовной ответственности за распространение ложных сведений о Вооруженных силах РФ. В один день документ одобрили Госдума и Совет Федерации, после чего он поступил на подпись к президенту.

Распространение фейков о действиях российских военных грозит виновным лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. При наличии тяжких последствий такого преступления срок лишения свободы составит от 10 до 15 лет. Помимо этого, предусмотрена уголовная ответственность за призывы к санкциям против РФ и административная ответственность за призывы к участию в незаконных акциях против действий российских военных.